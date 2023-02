RAED ARAFAT: "Echipele de salvare trimise in Turcia insumeaza aproape 120 de persoane si sapte caini utilitari"

Echipele de cautare-salvare trimise de autoritatile romane in Turcia, in urma cutremurelor inregistrate in urma cu doua zile in aceasta tara, insumeaza aproape 120 de persoane si sunt formate din specialisti ai IGSU, personal medical si insotitori ai celor sapte caini utilitari care iau parte la interventiile din zonele calamitate, a declarat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, conform Agerpres.Acesta a precizat ca prima echipa a IGSU care actioneaza deja in Turcia a ... citeste toata stirea