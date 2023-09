Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sunt in jur de 1.000 de cazuri de COVID, in Romania, dar a subliniat ca in urma estimarilor, in una sau doua saptamani numarul infectarilor va scadea, iar situatia va intra in normal, informeaza news.ro.Rafila a precizat ca fiecare unitate sanitara ia masuri interne privind cazurile de Covid."In momentul de fata, masurile sunt cele care se iau in mod obisnuit atunci cand discutam despre o boala transmisibila pe care respiratorie. Fiecare ... citeste toata stirea