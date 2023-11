Fostele inchisori comuniste vor fi incluse la inceputul anului viitor in Lista Indicativa a Romaniei pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, a declarat, ieri, Raluca Turcan, ministrul Culturii, la un eveniment desfasurat la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti".Raluca Turcan a spus. "Inscrierea in Patrimoniul Mondial UNESCO a fostelor inchisori comuniste reprezinta o obligatie a noastra ca decidenti ai statului roman de a recunoaste o rana in istoria recenta a Romaniei si o rana in istoria ... citeste toata stirea