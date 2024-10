Ramona Ivan, CEC Bank: Inca mai avem de lucru pe atragerea fondurilor europene din cadrul 2021-2027 si din PNRR. Trebuie sa apasam pedala de acceleratie

Romania trebuie sa accelereze ritmul in care atrage fonduri din europene din cadrul multianual 2021-2027 si din PNRR, in contextul in care unele dintre termenele limita se apropie rapid, a explicat Ramona Ivan, director al Directiei Relatii cu Institutii Nationale si Internationale in cadrul CEC Bank, prezenta la conferinta ZF/CEC Bank Investiti in Romania - Oradea."Inca mai avem de lucru pe cadrul 2021-2027 si PNRR si cand zic mai avem ne referim si la noi, CEC Bank, sistemul bancar, alaturi ... citește toată știrea