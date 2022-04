RAPORT - 1.016 cazuri de COVID-19

1.016 cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in Romania in ultimele 24 de ore, cele mai multe cazuri - 258, adica un sfert din total - inregistrandu-se in Bucuresti. Numarul de imbolnaviri este in scadere - cu 130 mai putine decat in ziua anterioara.109 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja ... citeste toata stirea