Raport CE: Reducerea vulnerabilitatii veniturilor fiscale trebuie sa fie o prioritate a guvernului de la Bucuresti

In ciuda unor imbunatatiri, tara noastra se confrunta in continuare cu vulnerabilitatea veniturilor fiscale, iar deficitele bugetare mari si rata ridicata a inflatiei, care sunt toate peste nivelurile pre-pandemie, fac economia potential vulnerabila la socuri, arata Comisia Europeana in raportul publicat ieri, pentru Romania, cu privire la dezechilibrele macro-economice.Oficialii de la Bruxelles noteaza ca, desi la finalul anului 2023, s-au inregistrat progrese in reducerea deficitului de cont