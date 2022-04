RAPORT CURTEA DE CONTURI:Lipsa de eficacitate a Programului National de Dezvoltare Locala

Programul National de Dezvoltare Locala, cu cele doua editii ale sale (PNDL 1 si PNDL 2), este caracterizat de "lipsa de eficacitate", din cauza ritmului lent de executie a lucrarilor, ceea ce duce la "imobilizarea fondurilor de la bugetul de stat pe perioade foarte lungi" si la "amanarea beneficiilor si a impactului pozitiv pe care programul ar trebui sa le aduca in viata cetatenilor", se arata in raportul de audit al Curtii de Conturi efectuat in 2021 pentru anul 2020 la Ministerul ... citeste toata stirea