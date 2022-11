RAPORT FAVORABIL PENTRU TARA NOASTRACE ne vrea in Schengen; Consiliul JAI - factor decizional

Colegiul comisarilor europeni a decis ieri ca Romania, Bulgaria si Croatia indeplinesc toate conditiile prevazute de aquis-ul comunitar pentru a fi primite in spatiul Schengen si solicita Consiliului Justitie si Afaceri Interne (JAI) al Uniunii Europene sa concretizeze acest lucru in sedinta din 8 decembrie 2022."De ani de zile, aceste state membre au contribuit in mod semnificativ la buna functionare a spatiului Schengen, inclusiv in perioada pandemiei si, mai recent, atunci cand s-au ... citeste toata stirea