Raport NATO: Guvernul a alocat anul trecut pentru aparare doar 1,6% din PIB

Guvernul Romaniei a cheltuit mai putini bani pentru aparare in 2023, doar 1,6% din PIB (si nu 2% sau 2,5% cum isi doreste presedintele Klaus Iohannis), potrivit datelor continute de raportul oficial al NATO pe anul trecut (prezentat joia trecuta de secretarul general Jens Stoltenberg), dupa ce in 2022 a cheltuit 1,75% din PIB si in 2021 a cheltuit 1,88% din PIB. Singurul an din ultimii patru in care cheltuielile militare au atins 2% din PIB a fost primul an pandemic - 2020, in care guvernul ... citește toată știrea