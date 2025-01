Raport: Numarul manifestarilor antisemite, in crestere in mediul online

Cel mai recent raport al Insiututului Elie Wiesel, arata ca in perioada mai 2023 - aprilie 2024, numarul manifestarilor antisemite a crescut in tara noastra, mai ales in mediul online, mentinand acelasi trend pe care se afla din anul 2020 incoace potrivit cercetatorilor respectivei institutii publice. Documentul publicat anul trecut arata ca antisemitismul din Romania a cunoscut diverse manifestari, de la vandalizarea unor simboluri evreiesti pana la discursuri publice si online cu continut ... citește toată știrea