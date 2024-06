Rares Bogdan: "Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale"

Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a afirmat ca, in cazul in care liberalii nu merg cu candidatura comuna cu PSD, atunci "candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale" si "se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca", informeaza news.ro."Candidatul PNL va castiga alegerile prezidentiale. Se va pune in spatele lui intreaga dreapta romaneasca, in cazul in care nu mergem cu candidatura comuna cu PSD. In momentul in care nu vom reusi sa mergem pe o solutie de tandem cu cei din ... citește toată știrea