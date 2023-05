Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat astazi, despre suprataxarea veniturilor, discutata in coalitia de guvernare, ca aceasta raportare la salariul presedintelui este una gresita, potrivit Agerpres."Eu ca jurnalist am castigat timp de 10 ani mai multi bani decat presedintele, in ultimii ani chiar de trei ori mai mult", a mai spus el, aratand ca nu trebuie sa ii taxam suplimentar pe cei care isi asuma riscuri, oameni de afaceri sau cei care doresc sa aiba mai multe joburi. El a mai ... citeste toata stirea