Simona Halep, fost numar unu mondial, a declarat marti ca va face apel la cea mai inalta instanta sportiva impotriva deciziei Agentiei Internationale de Integritate in Tenis (ITIA) de a o suspenda pana in octombrie 2026 pentru doua incalcari separate ale regulilor antidoping.Fosta campioana de la Wimbledon si de la Roland Garros, in varsta de 31 de ani, a fost suspendata provizoriu din octombrie 2022, dupa ce a fost depistata pozitiv cu roxadustat, un stimulator de sange interzis, la US Open,