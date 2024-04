Rata anuala a inflatiei a coborat in martie la 6,6%. Alimentele s-au scumpit in medie cu 2,8%, dar preturile medicamentelor si ale detergentilor s-au majorat cu 23-24%

Rata anuala a inflatiei a coborat in martie la 6,6%, fata de 7,2% in februarie si 7,4% in ianuarie, in conditiile in care serviciile s-au scumpit cu 10,2% fata de martie 2023, alimentele cu 2,8%, iar marfurile nealimentare cu 8%, potrivit datelor INS.Comparativ cu luna februarie, in martie preturile de consum au avut o crestere medie de 0,4%.Rata inflatiei de la inceputul anului (martie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%.Dintre alimente, cele mai mari mari cresteri de pret an la ... citește toată știrea