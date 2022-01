Rata de infectare in Capitala a sarit de 10 la mie

Rata de infectare cu coronavirus a sarit, luni, de 10 cazuri la mia de locuitori in Bucuresti.Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori.Apoi, incidenta a scazut, iar in ultimele zile din decembrie a ajuns la 0,61, dupa care a inceput sa urce, pentru ca luni sa ajunga la 10,03.Rata de incidenta cumulata calculata la 14 zile.24.01.2022 - ora 10:00 - valoarea de 10.2323.01.2022 - ora 10:00 - valoarea de 9.5022.01. ... citeste toata stirea