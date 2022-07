Razboi in Ucraina, 03 iulie 2022. Nimic nou pe frontul de est

a(Trade Mark)Atat rusii, cat si ucrainenii revendica controlul asupra orasului Lisiciansk, ultimul bastion al Ucrainei din provincia de est Lugansk a(Trade Mark)Fortele ruse au avansat incet in sudul Ucrainei, insa au obtinut victorii semnificative acolo a(Trade Mark)Obiectivul lor principal este sa creeze un coridor terestru intre Crimeea si zonele detinute de separatistii sustinuti de rusi in Donetk si Lugansk.Fortele ruse au avansat incet in sudul Ucrainei, insa au obtinut victorii ... citeste toata stirea