Razboi in Ucraina 06 aprilie 2022

In estul Ucrainei au loc lupte majoreOficialii ucraineni au declarat ca lupte majore au loc in estul Ucrainei, guvernatorul militar al regiunii Lugansk de est cerand civililor sa evacueze unele orase, scrie CNN. Miercuri, Vadym Denysenko, consilier al ministrului de interne al Ucrainei, a declarat: "Daca vorbim despre directiile cheie in care va avea loc lupta este directia Sloviansk, regiunea Donetk si Barvinkove, regiunea Harkiv, in regiunea Lugansk au loc lupte in zonele Popasna si Rubijne ... citeste toata stirea