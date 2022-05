Razboi in Ucraina 11 mai 2022

Volodimir Zelenski: Dorinta Ucrainei de a negocia scade "cu fiecare nou Bucea, cu fiecare nou Mariupol"Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat ca rabdarea Kievului se epuizeaza in ceea ce priveste negocierile cu Rusia, avand in vedere ca apar tot mai multe dovezi ale atrocitatilor comise de armata rusa."Cu fiecare nou Bucea, cu fiecare nou Mariupol, cu fiecare nou oras in care sunt zeci de morti, cazuri de viol, cu fiecare noua atrocitate dispare dorinta si posibilitatea de a ... citeste toata stirea