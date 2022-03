Razboi in Ucraina 16 martie 2022

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, cere Statelor Unite actiuni suplimentare pentru oprirea invaziei militare rusePresedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Congresului, sa ofere asistenta suplimentara Ucrainei si sa impuna noi sanctiuni Rusiei, pentru oprirea invaziei militare. "In cel mai intunecat moment pentru tara noastra si pentru intreaga Europa, va cer sa faceti mai mult. Sunt necesare noi seturi ... citeste toata stirea