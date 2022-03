Razboi in Ucraina 23 martie 2022. Ziua 28

Trimiterea fortelor de mentinere a pacii NATO in Ucraina ar fi "nechibzuita" si "extrem de periculoasa", spune KremlinulPurtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca: "Orice posibil contact intre armata noastra si armata NATO poate duce la consecinte destul de greu de reparat", scrie CNN. Saptamana trecuta, viceprim-ministrul polonez Jaroslaw Kaczynski a cerut ca o misiune internationala de mentinere a pacii sa fie trimisa in Ucraina in urma unei intalniri cu liderii ... citeste toata stirea