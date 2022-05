Razboi in Ucraina 26 mai 2022

"Batalii crancene" in jurul unui oras din Lugansk, mai multi civili au murit"Batalii crancene" au loc in jurul orasului Severodonetk, in timp ce trupele rusesti fortele inaintarea, afirma surse ucrainene, potrivit CNN, citat de Mediafax. Administratia prezidentiala ucraineana a anuntat miercuri ca se dau "lupte crancene" in jurul orasului industrial Severodonetk din regiunea estica Lugansk. De asemenea, un oficial militar de rang inalt a declarat ca bombardamentele asupra orasului au crescut ... citeste toata stirea