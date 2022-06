Razboi in Ucraina 5 iunie 2022

Kievul a fost din nou tinta atacurilor rusilorMai multe explozii au fost raportate in jurul capitalei ucrainene Kiev in zorii zilei de duminica. "Cateva explozii au avut loc in districtele Darnytskyi si Dniprovskyi din Kiev. Serviciile functioneaza deja la fata locului. Informatii mai detaliate vor veni mai tarziu", a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram, conform CNN. De asemenea, au existat rapoarte despre lovituri cu rachete in jurul orasului-port Odesa duminica ... citeste toata stirea