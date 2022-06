Razboi in Ucraina 7 iunie 2022

Orasul Mariupol se confrunta cu nou pericol: un posibil focar de holeraIn Mariupol, orasul-port din sud-estul Ucrainei aflat acum sub ocupatie rusa, aparut temeri legate de deteriorarea conditiilor sanitare: ape uzate care se infiltreaza in apa potabila si temeri cu privire la un focar de holera. Unul dintre oficialii orasului a declarat ca rusii care controleaza acum Mariupol se gandesc sa impuna o carantina in oras. "Se vorbeste despre carantina", a declarat consilierul primarului Petro ... citeste toata stirea