Razboi in Ucraina. Cu linia frontului sparta de ucraineni si cu cel mai important pod lovit, dictatorul Rusiei rade de pe fata pamantului orasele Ucrainei

a(Trade Mark)Oamenii din marile orase ale Ucrainei, printre care si capitala Kiev, s-au trezit cu zeci de rachete trase de Rusia in zonele civile - sunt morti si raniti, oameni care mergeau la serviciu a(Trade Mark)Atrocitati de felul acesta s-au mai intamplat in istorie l Dupa ce Romania, in cel de-al doilea razboi mondial, a parasit tabara germana, Bucurestiul a fost bombardat fara mila de aviatia germana a(Trade Mark)Aviatia americana si cea britanica au ras de pe fata pamantului Dresda ... citeste toata stirea