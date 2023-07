Dupa ce a distrus, in buna masura, infrastructuctura portuara a Odesei, cel mai mare port ucrainean la Marea Neagra, Rusia a atacat, in noaptea de duminica spre luni, porturile ucrainene de la Dunare Reni si Ismail - la granitele Romaniei.Razboiul s-a apropiat, prin urmare, de granitele Romaniei. Reni se afla la o distanta de nici 25 de kilometri de Galati, distanta pe care o parcurgi in jumatate de ora pe sosea, daca nu iei in seama controlul vamal. Sase vapoare sub pavilion romanesc au ... citeste toata stirea