Razboi in Ucraina. Reportaj ZF: "Iti poti imagina, frate, cum este ca astazi viata sa fie normala, intr-o tara normala, similara cu Romania, iar maine sa trebuiasca sa fugi de acolo, sa abandonezi tot ce ai avut si sa iei viata de la capat in alta parte?"

"Cinci zile am stat in beci si am asteptat sa murim. Am dormit doar ziua, pentru ca noaptea nu puteai dormi de sunetul rachetelor si avioanelor."Marti dupa-amiaza, 1 martie 2022, intr-unul din caminele studentesti din Bucuresti este o forfota iesita din comun. De obicei linistit si cu holurile goale, acum abia iti puteai face loc printre oamenii din holul de la intrare. Caminul Fundeni al Universitatii din Bucuresti a primit prima tura de refugiati ai razboiului din Ucraina, majoritatea ... citeste toata stirea