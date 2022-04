Razboi in Ucraina. Scrisoarea unui maior ucrainean din Mariupol catre Papa Francisc: Aici este iadul pe pamant

Vladimir Putin a ordonant incetarea atacului asupra combinatului Azovstal, din Mariupol, oras-port la Marea Azov, unde s-au retras ultimii aparatori ucraineni. Insa a ordonat, de asemenea, o blocada totala: "nici musca sa nu treaca!". Doar ca, in subteranele combinatului, nu sunt doar militari, sunt cel putin si 1.000 de civili, femei, copii, batrani. Care nu mai au ce manca, nu mai au apa, nu au cu ce se incalzi.Mai sunt doua zile pana la Pastele ortodox. Suntem in ceea ce se numeste, in ... citeste toata stirea