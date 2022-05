Razboiul din Ucraina 29 mai 2022. Rusii ataca fara incetare orasul Severodonetk din estul Ucrainei

Orasul Severodonetk este lovit de bombardamente puternice in timp ce fortele ruse incearca sa-l incercuiasca, iar seful administratiei militare din regiunea Lugansk afirma duminica ca situatia devine "din ce in ce mai dificila'. Serhiy Hayday a mai spus ca 60 de case au fost distruse in regiune, iar doua persoane au fost gasite moarte in daramaturi, conform CNN.Ministerul Apararii din Rusia spune ca rachetele sale au distrus un arsenal mare de arme ale armatei ucrainene in Kryvyi Rih - orasul ... citeste toata stirea