Razboiul din Ucraina 30 mai 2022. Armata ucraineana anunta bombardamente rusesti in nord-estul si sudul Ucrainei

In regiunea Harkov, in nord-est, rusii au tras asupra zonelor din nord si nord-estul orasului, au declarat reprezentantii armatei ucrainene.In regiunea Sumi din nord-est, rusii au lansat atacuri aeriene si bombardamente de artilerie. In sudul Ucrainei, in zona Kryvyi Rih, Rusia continua bombardamentele de artilerie asupra pozitiilor trupelor ucrainene, mai anunta autoritatile militare.a-s De asemenea, fortele ruse au inaintat in mijlocul orasului Severodonetk din ... citeste toata stirea