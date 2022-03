Razboiul din Ucraina a taiat din banii fondurilor de pensii private

Activele nete totale ale fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul 2) si facultative (Pilonul 3) au scazut cu 1,3% in februarie fata de luna precedenta, la 91,83 miliarde de lei, de la 93,05 miliarde de lei in ianuarie, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Reducerea activelor nete a fost efectul declansarii razboiului in Ucraina, care a afectat cotatiile titlurilor de stat si actiunilor din portofoliul fondurilor de pensii private, aceste instrumente financiare avand o pondere ... citeste toata stirea