Razboiul din Ucraina. Asalturile Rusiei asupra oraselor-cheie din Donbas se intensifica

Fortele ruse din estul Ucrainei intensifica atacurile asupra unui oras-cheie, in timp ce incearca sa puna mana pe regiunea Donbas. Severodonetk, cel mai mare oras aflat sub control ucrainean din provincia Lugansk, a fost supus unui intens foc de artilerie si rachete din partea fortelor Moscovei, potrivit BBC. Duminica, oficialii locali au declarat ca trupele ruse au fost respinse dupa ce au incercat sa intre in oras din patru directii.a-sUn tribunal din Ucraina a condamnat luni un soldat rus ... citeste toata stirea