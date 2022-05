Razboiul din Ucraina. Batalii crancene in jurul unui oras din Luhansk. Mai multi civili au murit

"Batalii crancene" au loc in jurul orasului Severodonetsk, in timp ce trupele rusesti forteaza inaintarea, afirma surse ucrainene, potrivit CNN, citat de Mediafax. Administratia prezidentiala ucraineana a anuntat miercuri ca se dau "lupte crancene" in jurul orasului industrial Severodonetsk din regiunea estica Luhansk.a-s Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a cerut miercuri, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, sa discute direct cu omologul sau rus Vladimir Putin, dupa ce a ... citeste toata stirea