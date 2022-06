Razboiul din Ucraina. Circa 20% din teritoriul Ucrainei se afla sub controlul Rusiei

O cincime din teritoriul Ucrainei se afla sub controlul Rusiei, Donbasul fiind "aproape in intregime distrus", a spus presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, adresandu-se parlamentarilor Luxemburgului, conform CNN.Voluntarii si oficialii ucraineni care refuza sa colaboreze cu autoritatile ruse din orasul ocupat Mariupol si din satele din apropiere sunt inchisi si executati, informeaza consiliul orasului Mariupol, conform BBC.a-s Aproximativ 800 de persoane se ascund in mai multe adaposturi ... citeste toata stirea