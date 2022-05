a-sFortele ruse lanseaza noi atacuri asupra fabricii Azovstal, potrivit relatarilor oficiale din ambele parti. Primarul din Mariupol spune ca peste doua sute de civili raman prinsi alaturi de luptatori in combinatul Azovstal.a-sCel putin noua persoane au fost ucise in urma bombardamentelor si a atacurilor aeriene in Donetk. Pavlo Kyrylenko, seful administratiei militare regionale Donetk, a declarat ca avioanele ... citeste toata stirea