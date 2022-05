Razboiul din Ucraina. "Daca exista un iad pe pamant, el este in Azovstal."

Atacurile intense asupra combinatului siderurgic Azovstal din Mariupol au continuat joi. "De acum, daca exista iad pe pamant, acesta este in Azovstal", a declarat, joi dimineata Petro Andriuschenko, consilier al primarului de la Mariupol, citat de CNN.a-s Cel putin 15 persoane au fost ranite in regiunea Nikolaev din sudul Ucrainei in ultimele 24 de ore, ca urmare a bombardamentelor rusesti, a declarat joi Hanna Zamazeeva, sefa Consiliului Regional Nikolaev, intr-o postare pe Telegram.a-s ... citeste toata stirea