Razboiul din Ucraina escaladeaza din nou: Rusia ar fi lansat pentru prima data o racheta balistica intercontinentala asupra Ucrainei. Arma de distrugere poate fi echipata cu focoase nucleare

Ucraina sustine ca Rusia a lansat o racheta balistica intercontinetala catre regiunea Dnipro, ceea ce ar fi prima utilizare a unei astfel de rachete in conflictul in desfasurare, scrie Sky News.Conform Fortelor Aeriene ale Ucrainei, racheta ar fi fost trasa din regiunea Astrakhan din sudul Rusiei.Associated Press confirma ca aceasta este prima data cand o racheta balistica intercontinentala este utilizat in conflict. Acestea au o raza de actiune de mii de kilometri si pot transporta atat ... citește toată știrea