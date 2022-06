Razboiul din Ucraina. Zelenski: batalia pentru Donbas este "una dintre cele mai brutale batalii din si pentru Europa"

Batalia pentru Donbas este "una dintre cele mai brutale batalii din si pentru Europa", a declarat presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski, potrivit Mediafax. Batalia pentru regiunea Donbas din estul Ucrainei "va ramane cu siguranta in istoria militara ca una dintre cele mai brutale batalii din Europa si pentru Europa", a spus presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski.a-s Instruirea trupelor ucrainene pe obuziere germane va fi finalizata in curand, deschizand calea pentru utilizarea armelor in ... citeste toata stirea