Razvan Botea, ZF: Starea reala a invatamantului din Romania: iti comanzi o ciorba de pe Glovo si livratorul este profesor de istorie: "Da, cu 2.000 de lei pe luna nu prea pot sa traiesc"

Pur si simplu nu cred ca in oricare alta tara din lumea asta, a treia, a saptea, mai exista situatia in care sunt sanse ca dascalul sa livreze pizza in timpul liber. In Romania, chiar in Bucuresti, capitala europeana unde PIB per capita este comparabil cu cel din Viena, aceasta este o realitate. Cum este Romania o tara dezvoltata, o tara cu venituri mari care apartine de Uniunea Europeana si NATO, cand dascalii incepatori ai Romaniei trebuie sa isi ia un al doilea loc de munca, necalificat, ... citeste toata stirea