RBC preia Fullscreen Digital, un business de aproape 8 milioane de lei

Romanian Business Consult (RBC), integrator de solutii de IT pentru industria de retail cu afaceri de 164,1 milioane de lei in 2021, a preluat pachetul integral de actiuni al societatii locale de inginerie software Fullscreen Digital, transferul fiind aprobat intr-o sedinta in data de 31 octombrie.Actiunile au fost vandute de Welink IT Solutions Limited (Cipru) - 65%, Vlad Costin Bomboe - 30% si Adrian Victor Lupu - 5%.