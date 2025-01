Reactia lui Calin Georgescu dupa decizia definitiva a ICCJ

"Am urcat inca o treapta a constiintei", a transmis Calin Georgescu intr-un mesaj video pe retelele sociale, dupa Inalta Curte a respins definitiv cererea acestuia de a relua cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale. Georgescu a criticat guvernul si deciziile sale, in special cele care limiteaza drepturile romanilor din diaspora, spunand ca "pe romanii de peste hotare i-ar opri de tot sa voteze, daca s-ar putea". In mesajul sau, a reiterat ca este nevoie de o revizuire a deciziilor ... citește toată știrea