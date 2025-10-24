Editeaza

Reactia premierului Ilie Bolojan la decizia CCR privind pensiile speciale: Imediat ce Curtea Constitutionala isi va motiva aceasta decizie, trebuie reluata procedura. Avizul CSM este unul consultativ, nu inseamna ca acea propunere este neconstitutionala

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 10:37
Premierul Ilie Bolojan a afirmat ca reforma pensiilor speciale ale magistratilor va fi reluata imediat ce Curtea Constitutionala isi va motiva decizia de respingere pe motive de forma.
Ilie Bolojan a explicat ca hotararea CCR a vizat un aspect de procedura, si anume perioada de asteptare a avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). "In ceea ce priveste aspectul de forma, pentru care, din cat inteleg din presa, cinci din noua judecatori au considerat ca Guvernul nu a ...citește toată știrea

