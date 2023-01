Recensamantul Populatiei si Locuintelor: In Ilfov traieste cea mai tanara populatie, cu o medie de varsta de 38,6 ani. La polul opus este Teleorman, cu varsta medie de 46,3 ani

In Ilfov traieste cea mai tanara populatie, cu o medie de varsta de 38,6 ani, pe cand cea mai varstnica populatie este in Teleorman, cu varsta medie de 46,3 ani, arata datele din Recensamantul Populatiei si Locuintelor publicate azi de Institutul National de Statistica (INS)."In judetul Ilfov traieste populatie tanara, cu cea mai mica varsta medie din tara, de 38,6 ani. Sub 40 ani, au si populatiile judetelor Iasi (39,2 ani) si Suceava (39,9 ani). Judetul Teleorman are cea mai varstnica ... citeste toata stirea