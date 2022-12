Economia Marii Britanii s-a contractat mai tare decat se estimase initial in al treilea trimestru al acestui an, arata datele oficiale publicate joi.Productia economica a scazut cu 0,3% in termeni trimestriali in trimestrul iulie-septembrie, fata de o estimare anterioara de 0,2%, a precizat Oficiul National de Statistica.Investitiile intreprinderilor au scazut cu 2,5% in termeni ... citeste toata stirea