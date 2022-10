Recesiunea e tot mai aproape: Vanzarile Google si Microsoft au scazut brusc, alimentand frica de incetinire economica

Vanzarile gigantilor tehnologici Alphabet si Microsoft au incetinit brusc, ceea ce sporeste temerile legate de o incetinire a economiei, scrie BBC.Alphabet, care detine Google si YouTube, a declarat ca vanzarile au crescut cu doar 6% in cele trei luni pana in septembrie, la 69 miliarde de dolari, pentru ca firmele si-au redus bugetele de publicitate.Aceasta este cea mai slaba crestere trimestriala a firmei americane din aproape un deceniu, in afara inceputului pandemiei.Intre timp, Microsoft ... citeste toata stirea