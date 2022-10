Record la traficul din aeroport in SUA: Duminica au fost controlati 2,5 milioane de pasageri aerieni, cel mai mare numar de la inceputul pandemiei

Angajatii Administratiei americane pentru Securitatea Transporturilor (TSA) au controlat duminica 2,49 milioane de pasageri aerieni, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi incepand din februarie 2020, potrivit Reuters.Traficul de duminica la punctele de control a fost cel mai mare din 11 februarie 2020, cand TSA a controlat aproape 2,51 milioane de pasageri. Cresterea vine in contextul in care companiile aeriene au raportat ca numarul calatoriilor de afaceri si de agrement este in crestere. ... citeste toata stirea