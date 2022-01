Recrutarea elevilor de catre fosta Securitate, pe masa Parchetului Militar

Sectia Parchetelor Militare de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost sesizata de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) cu privire la activitatea desfasurata de 32 de fosti ofiteri de Securitate, care au fost implicati in recrutarea si dirijarea a 838 de elevi minori in ultimii ani ai regimului comunist. Conform unui comunicat de presa emis, ieri, de CNSAS, sectia din cadrul Parchetului General a primit, in 12 ianuarie, 2680 de documente de arhiva care ... citeste toata stirea