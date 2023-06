Numarul cetatenilor ucraineni angajati in Romania a ajuns la 7.927, din care 6.742 cu contracte de munca semnate dupa atacarea Ucrainei de catre Rusia, potrivit datelor Ministerului Muncii, consultate de Profit.ro. Alte aproape 2.900 de persoane sunt inregistrate la ANOFM ca solicitanti de locuri de munca. Datele autoritatilor indica peste 110.000 de cetateni ucraineni in Romania, dar nu este clar cati dintre acestia pot lucra, avand in vedere ca, in multe cazuri, sunt femei cu copii sau ... citeste toata stirea