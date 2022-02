Refluxul democratiei

Ideea ca democratia (evident, despre cea liberala e vorba!) este un regim politic slab, care nu rezista decat accidental asaltului autoritarismului din exterior si al extremismului din interior, nu este noua. Deja in 1983 Jean-Francois Revel prezisese, in "Cum sfarsesc democratiile" (Comment les democraties finissent), ca fragilitatea democratiilor in fata autoritarismelor si totalitarismelor va duce la prabusirea acestora. Iar mecanismul acestui reflux democratic, de care un deceniu mai tarziu ... citeste toata stirea