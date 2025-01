Regionalizare cu premeditare, proiect de tip sperietoare

Partidele au un rastel cu proiecte de tip conserva, pe care le pun pe masa ori de cate ori simt nevoia unei perdele de fum. Regionalizarea este un astfel de proiect, pomenit chiar si in perioada comunista, care de 15 ani este adus la lumina si trimis la sertar intr-un ritm sustinut. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la inceputul acestei saptamani ca isi doreste ca in sesiunea parlamentara care va incepe in luna februarie sa fie elaborat un proiect de lege de reorganizare ... citește toată știrea