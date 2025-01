Registrul Comertului: Antreprenorii trebuie sa-si actualizeze codurile de activitate la CAEN Rev.3, chiar daca nu exista un termen limita si sanctiuni. PFA-urile pot avea cel mult cinci coduri CAEN

Incepand cu 1 ianuarie 2025, a intrat in vigoare CAEN Rev.3, o versiune actualizata a Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024, transmite institutia intr-un comunicat de presa.Aceasta schimbare presupune ca societatile, persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale (II) si intreprinderile familiale (IF) sa-si actualizeze obiectul de activitate in conformitate cu noua ... citește toată știrea